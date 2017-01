Größte Bank Europas gibt nur noch Taschengeld heraus

HSBC, die “Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings plc), hat ihren Sitz in London und ist die größte Bank Europas.

Ihre Bilanzsumme belief sich 2012 auf rund 2,7 Billionen US-Dollar (Europäische Billionen) und sie beschäftigte 270.000 Mitarbeiter.

Sie gehört laut FSB (“Financial Stability Board”) zu jenen 28 Großbanken, die als “systemisch bedeutsame Finanzinstitute” eingestuft werden. 2012 hat der US-Senat die Bank wegen ihrer “durch und durch versauten Unternehmenskultur” gerügt. Aufgrund der Vorwürfe, Geldwäsche für Terroristen und Drogenhändler zu betreiben, einigte sich die Bank mit der US-Staatsanwaltschaft auf eine Geldbuße von 1,9 Milliarden US-Dollar.(1) Unter normalen Umständen hätte die Bank ihre Lizenz verlieren müssen, aber da sie nun mal “too big to fail” ist, wurde dieser Schritt nicht vorgenommen.

Was jetzt bekannt wird, sollte nicht nur die Kunden dieser Großbank aufhorchen lassen, sondern generell zu starker Aufmerksamkeit hinsichtlich den Fragen zum Thema Geld und Währung führen.

Immer häufiger berichten Kunden der HSBC davon, dass sie von ihrer Bank daran gehindert werden “größere” Summen von ihren Konten abzuheben. Die Abhebung von Beträgen zwischen 5.000 und 10.000 britischen Pfund wurde verweigert, weil die Abhebenden angeblich keine nachvollziehbaren Gründe für den Verwendungszweck der gewünschten Summen angeben konnten. Einzelne Kunden wurden dazu aufgefordert, von den Begünstigten etwaiger Abhebungen ein Bestätigungsschreiben zu erhalten.

Wie in einer Art Kuhhandel mussten Bankkunden herausfinden, in welcher Höhe sie denn über ihre Guthaben verfügen könnten. Die BBC (2) berichtet von Fällen, in denen man sich bei 3.000 Pfund “einigte”.

Es geht um Guthaben, deren Eigentum eindeutig geregelt scheint. Sie gehören den Kunden und nicht der Bank, so dass es wie eine Farce klingt, wenn die Bank mit derlei “neuen Regeln” seine Kunden gängelt.

In offiziellen Verlautbarungen begründen Verantwortliche von HSBC ihre Vorgehensweise mit ihrer Pflicht, ihre Kunden zu schützen und dazu beizutragen, dass die Möglichkeiten von Finanzbetrügereien minimiert würden.

Douglas Carswell, ein Parlamentsmitglied der Konservativen ist von derlei Praktiken alarmiert und kommentiert sie mit dem Hinweis, dass ihm das vorkomme, als behandelte die Banken ihre Kunden wie kleine Kinder, deren Eltern sie seien und sich das Recht auf Zuteilung von Taschengeld herausnehmen könne.

Was kann oder soll man davon halten, wenn derlei mächtige Banken mit dem ihnen anvertrauten Geld auf diese Weise umgehen?

Ist es nicht allerhöchste Zeit, sich zu fragen, wie es kommen konnte, dass die Fragen des Geldes nicht mehr maßgeblich vom Souverän und seinen gewählten Politikern und Regierungen gestaltet werden, sondern sich Machtapparate gebildet haben, die sich einen Teufel um die Belange der Gesellschaft und ihrer Mitglieder scheren?