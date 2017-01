Griechenland – Lösungsansatz jenseits gegenseitiger Schuldzuweisung

Wer die Griechenland-Vorschläge des „Seminar für freiheitliche Ordnung“ liest, versteht besser, warumdie Euroländer und Griechenland in die ausweglose Situation geraten sind, in der nun wiederpausenlos Konferenzen stattfinden müssen. Es war ein Fehler der Euroländer, nur auf Strukturreformenzu setzen, die Griechenland zweifellos dringend nötig hat. Sie hatten aber von Anfang an nurAussicht auf erfolgreiche Einführung und Umsetzung, wenn zuvor sowohl die Überschuldung desStaatshaushalts durch eine geregelte Insolvenz als auch die Arbeitslosigkeit durch geldpolitische Innovationenabgebaut worden wären.

Politisch scheint es in den aktuellen hektischen Konferenzen wegen anhaltenden Ideenmangels nur

noch darum zu gehen, wer am Schluss den Schwarzen Peter für ein Finanzchaos in Händen hält,

unter dem alle leiden werden. Aber auch dieses Leiden löst die Probleme nicht, die infolge unzureichender

Geldpolitik entstanden sind. Das andauernde Leiden ist der Nährboden für demokratische

Fehlentwicklungen in allen Euroländern.

Für überschuldete Staaten muss es eine europarechtlich geregelte Insolvenz geben, damit ihr demokratisches

System, dessen Funktionsfähigkeit für alle anderen Reformen gebraucht wird, nicht in die

Brüche geht.

Hinzukommen muss als wichtigster Schritt eine geldpolitische Innovation mit dem Ziel eines hohen

Beschäftigungsgrades. Eine andere Geldpolitik kann von Krisenstaaten nicht nur nach einem Austritt

aus dem Euro-Währungsverbund gemacht werden, sondern auch im Rahmen des Euro mit einer

Parallelwährung oder einem staatlichen Nebengeld, wie das SffO in seinem Positionspapier darstellt

und Eckhard Behrens noch im Jahre 2012 in einer Broschüre des Bundesverbandes der mittelständischen

Wirtschaft zu den Chancen von Parallelwährungen näher ausgeführt hat

(http://www.bvmw.de/der-bvmw/aufgaben-und-ziele/grundsatzprogramm/euro-krise.html).

Nur der Dreischritt von staatlicher Insolvenz, geldpolitischer Innovation und Strukturreformen kann

Griechenland und Europa aus der Krise führen.