Termine 05/2016

Wup­per­tal, 7. Sep­tem­ber 2016, 12:00 bis 15:00 Uhr – – –

Rob Hop­kins am Lern­ort Wup­per­tal – – – Der Grün­der der Tran­si­ti­on-Town-Bewe­gung macht gemein­sam mit vie­len Akti­ven Sta­ti­on in Wup­per­tal. Kurz­vor­trä­ge zum The­ma Geld im Zusam­men­hang mit Tran­si­ti­on Town. – – – Ort: Sil­vio-Gesell-Tagungs­stät­te – – – Schan­zen­weg 86, 42111 Wup­per­tal – – – Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: http://lernort-wuppertal.de- – –

Dort­mund, 12. Sep­tem­ber 2016, 19:00 Uhr- – –

„War­um die Wirt­schafts­wis­sen­schaft umden­ken muss – Ein Plä­doy­er für Nega­tiv­zin­sen, auch auf Bar­geld“ – – – Vor­trag mit Prof. Dr. Felix Fuders.

Ort: Aus­lands­ge­sell­schaft NRW – – – Stein­str. 48, 44147 Dort­mund – – – direkt am Dort­mun­der Haupt­bahn­hof. Der Ein­tritt ist frei. – – – Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: http://www.inwo.de- – –

