Zentralbanken kaufen im großen Stil Aktien

Ende 2013 belief sich laut Sta­tis­tik der Wert aller welt­weit an den Bör­sen gehan­del­ter Akti­en auf 64,3 Bil­lio­nen US-Dol­lar.

Die­ser Wert dürf­te sich bis Juni 2014 ver­grö­ßert haben. Seit 2008 herrscht Welt­wirt­schafts­kri­se, doch kei­ner weiß so recht, was als nächs­tes pas­siert. Zin­sen fal­len auf Null und dar­un­ter, doch auf den Akti­en­märk­ten rei­ten die Bären auf den Bul­len. In Deutsch­land besit­zen noch immer nicht mehr als 5 % der Anle­ger Akti­en.

Wie kommt der anhal­ten­de Auf­wärts­trend an den Akti­en­märk­ten zustan­de? Seit ver­gan­ge­nen Diens­tag ist, bis­her offen­bar von den gro­ßen Medi­en weit­ge­hend unbe­merkt, in Lon­don eine plau­si­ble Erklä­rung ver­öf­fent­licht wor­den.

Das „Offi­ci­al Mone­ta­ry and Finan­ci­al Insti­tu­ti­ons Form“ kurz „OMFIF“ hat Diens­tag, den 17.6 2014 in Lon­don eine Stu­die ver­öf­fent­licht, bei deren Prä­sen­ta­ti­on unter ande­rem auch Frank Schei­dig, Mana­ging Direc­tor der GZ-Bank, anwe­send war. Die GZ-Bank ist die Zen­tral­bank der Volks­ban­ken und Raiff­ei­sen­ban­ken. Unter ande­rem durch ihre Unter­stüt­zung wur­de die Stu­die ermög­licht.

Über­ra­schend ist, in wel­chem Maße Zen­tral­ban­ken Akti­en hal­ten. Die­ser Wert belau­fe sich auf 13,2 Bil­lio­nen Dol­lar (inklu­si­ve Gold­be­stän­de). Zählt man öffent­li­che Pen­si­ons- und Siche­rungs­fonds hin­zu kommt die Stu­die auf einen Akti­en­wert von von 29,1 Bil­lio­nen US-Dol­lar, der von ins­ge­samt rund 400 öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen in 162 Län­dern der Erde gehal­ten wer­de.

Das ent­sprä­che gemäß Stu­die rund 40 % der welt­wei­ten Pro­duk­ti­on und dürf­te auch hin­sicht­li­ch des Wer­tes (sie­he Sta­tis­tik oben) in etwa in die­sem Ver­hält­nis zum Gesamt­wert aller Akti­en welt­weit ste­hen.

Was bedeu­tet es für die Sta­bi­li­tät von Wäh­run­gen, wenn Zen­tral­ban­ken so stark als Akteu­re auf dem Finanz­markt auf­tre­ten? Sind sie damit nicht direkt an der Bla­sen­bil­dung betei­ligt, die am Ende nur dazu füh­ren kann, dass alle in den Abgrund geris­sen wer­den?

Neben dem Anlei­hen­kauf des „Quan­ta­ti­ve Easing“, das bereits umstrit­ten genug ist, weil die Infla­ti­ons­ge­fah­ren wach­sen, erhö­hen sich die Risi­ken ins­ge­samt dem­nach immer wei­ter. Aus den „Len­dern of last resort“ mit der so wich­ti­gen Auf­ga­be, die Sta­bi­li­tät von Wäh­run­gen zu gewähr­leis­ten, scheint ein Ramschla­den zu wer­den, der selbst zur größ­ten Gefahr wird und statt die Quel­le von Pro­blem­lö­sun­gen, selbst der größ­te Pro­blem­fall ist.