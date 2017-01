Zentralbanken kaufen im großen Stil Aktien

Ende 2013 belief sich laut Statistik der Wert aller weltweit an den Börsen gehandelter Aktien auf 64,3 Billionen US-Dollar.

Dieser Wert dürfte sich bis Juni 2014 vergrößert haben. Seit 2008 herrscht Weltwirtschaftskrise, doch keiner weiß so recht, was als nächstes passiert. Zinsen fallen auf Null und darunter, doch auf den Aktienmärkten reiten die Bären auf den Bullen. In Deutschland besitzen noch immer nicht mehr als 5 % der Anleger Aktien.

Wie kommt der anhaltende Aufwärtstrend an den Aktienmärkten zustande? Seit vergangenen Dienstag ist, bisher offenbar von den großen Medien weitgehend unbemerkt, in London eine plausible Erklärung veröffentlicht worden.

Das „Official Monetary and Financial Institutions Form“ kurz „OMFIF“ hat Dienstag, den 17.6 2014 in London eine Studie veröffentlicht, bei deren Präsentation unter anderem auch Frank Scheidig, Managing Director der GZ-Bank, anwesend war. Die GZ-Bank ist die Zentralbank der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Unter anderem durch ihre Unterstützung wurde die Studie ermöglicht.

Überraschend ist, in welchem Maße Zentralbanken Aktien halten. Dieser Wert belaufe sich auf 13,2 Billionen Dollar (inklusive Goldbestände). Zählt man öffentliche Pensions- und Sicherungsfonds hinzu kommt die Studie auf einen Aktienwert von von 29,1 Billionen US-Dollar, der von insgesamt rund 400 öffentlichen Einrichtungen in 162 Ländern der Erde gehalten werde.

Das entspräche gemäß Studie rund 40 % der weltweiten Produktion und dürfte auch hinsichtlich des Wertes (siehe Statistik oben) in etwa in diesem Verhältnis zum Gesamtwert aller Aktien weltweit stehen.

Was bedeutet es für die Stabilität von Währungen, wenn Zentralbanken so stark als Akteure auf dem Finanzmarkt auftreten? Sind sie damit nicht direkt an der Blasenbildung beteiligt, die am Ende nur dazu führen kann, dass alle in den Abgrund gerissen werden?

Neben dem Anleihenkauf des „Quantative Easing“, das bereits umstritten genug ist, weil die Inflationsgefahren wachsen, erhöhen sich die Risiken insgesamt demnach immer weiter. Aus den „Lendern of last resort“ mit der so wichtigen Aufgabe, die Stabilität von Währungen zu gewährleisten, scheint ein Ramschladen zu werden, der selbst zur größten Gefahr wird und statt die Quelle von Problemlösungen, selbst der größte Problemfall ist.