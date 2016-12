Unvorstellbare Entwicklungen eindrücklich dargestellt

Die Ungleich­ver­tei­lung von Geld­ver­mö­gen ist mitt­ler­wei­le unbe­strit­ten. Was man sich häu­fig über­haupt nicht aus­ma­len kann, ist das tat­säch­li­che Aus­maß.

Die Sum­men, mit denen in der Finanz­welt jon­gliert wird, ent­he­ben sich der mensch­li­chen Vor­stel­lungs­kraft. Oder kann sich jemand ernst­haft den Unter­schied von 1.000,-€ im Ver­gleich zu einer Mil­li­ar­de Euro vor­stel­len?

Mit Hil­fe von Ana­lo­gi­en mit Grö­ßen, mit denen man schon eine Vor­stel­lung ver­bin­det kann man sich zumin­dest ein klein wenig behel­fen:

1.000 Mil­li­me­ter sind 1 Meter, also etwas mehr als ein aus­ge­streck­ter Arm vor dem Kör­per.

1 Mil­lion Mil­li­me­ter sind 1 Kilo­me­ter, eine Ent­fer­nung für die man zu Fuß bei “nor­ma­lem” Gehen unge­fähr 12 Minu­ten braucht.

1 Mil­li­ar­de Mil­li­me­ter sind 1.000 Kilo­me­ter, was in etwa der Ent­fer­nung von Ber­lin nach Paris ent­spricht.

Für 1 Bil­lion Mil­li­me­ter – was 1 Mil­lion Kilo­me­ter ent­spricht – muss man die Erde schon 25 mal umrun­den.