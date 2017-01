Unvorstellbare Entwicklungen eindrücklich dargestellt

Die Ungleichverteilung von Geldvermögen ist mittlerweile unbestritten. Was man sich häufig überhaupt nicht ausmalen kann, ist das tatsächliche Ausmaß.

Die Summen, mit denen in der Finanzwelt jongliert wird, entheben sich der menschlichen Vorstellungskraft. Oder kann sich jemand ernsthaft den Unterschied von 1.000,-€ im Vergleich zu einer Milliarde Euro vorstellen?

Mit Hilfe von Analogien mit Größen, mit denen man schon eine Vorstellung verbindet kann man sich zumindest ein klein wenig behelfen:

1.000 Millimeter sind 1 Meter, also etwas mehr als ein ausgestreckter Arm vor dem Körper.

1 Million Millimeter sind 1 Kilometer, eine Entfernung für die man zu Fuß bei “normalem” Gehen ungefähr 12 Minuten braucht.

1 Milliarde Millimeter sind 1.000 Kilometer, was in etwa der Entfernung von Berlin nach Paris entspricht.

Für 1 Billion Millimeter – was 1 Million Kilometer entspricht – muss man die Erde schon 25 mal umrunden.