Termine 05/2017

Essen, 15. bis 17. September 2017

„AufRuhr – Die Wandelkonferenz“ Eine gemeinsame Konferenz von Transition Town – Essen im Wandel, WissenSchaffenWandeln und dem Transition Netzwerk DACH für alle Aktiven und Interessierten am ökologisch, sozialen Wandel unserer Gesellschaft und Wirtschaft auf lokaler Ebene und mit globaler Vernetzung. Informationen und Anmeldung: https://aufruhr.transitiontown-essen.de/

- - -

Wuppertal, 22. bis 24. September 2017 - Jahresfeier HUMANE WIRTSCHAFT - Vorträge, Workshops und Begegnungen von Lesern, Autoren und Referenten in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal.

- - -

Augsburg, 13. bis 15. Oktober 2017 „Geld, Zeit und Kommunikation in Bewegung“ Eine Erfahrung zwischen Michael Endes Momo, Gewaltfreier Kommunikation und Contact Improvisation.

Seminar mit: Oliver Sachs, Andreas Poggel und Heike Pourian Ort: Evangelisches Forum Annahof • Im Annahof 4 • 86150 Augsburg. Inhaltliche und organisatorische Rückfragen an Masayo Oda: E-Mail: masayo@40jahremomo.de Telefon: 089-48002918

- - - weitere Termine online...

PDF-Datei herunterladen (Dateigröße: 1.03MB)