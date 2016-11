– – –

„No son los rebel­des los que crean los pro­ble­mas del mun­do, son los pro­ble­mas del mun­do los que crean a los rebel­des.“

– – –

„Nicht die Rebel­len erzeu­gen die Pro­ble­me der Welt. Die Pro­ble­me der Welt erzeu­gen Rebel­len.“ – Ricar­do Flo­res Magón

– – –

Ricar­do Flo­res Magón (1874–1922) [aus Wiki­pe­dia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón/]

– – –

Gebo­ren am 16. Sep­tem­ber 1874 in San Anto­nio Elo­xochit­lán im mexi­ka­ni­schen Bun­des­staat Oaxa­ca; gestor­ben am 22. Novem­ber 1922 im Gefäng­nis in Fort Lea­ven­wor­th im US-ame­ri­ka­ni­schen Bun­des­staat Kan­sas. Er war als Jour­na­list, Gewerk­schaf­ter und Lite­rat ein füh­ren­der anar­chis­ti­scher Theo­re­ti­ker und Akti­vist, der die revo­lu­tio­nä­re mexi­ka­ni­sche Bewe­gung radi­kal beein­fluss­te. Magón war Grün­der der Par­t­i­do Libe­ral Mexi­ca­no und Mit­glied der Indus­tri­al Workers of the World.

– – –

Poli­ti­sche Bio­gra­fie

– – –

Jour­na­lis­ti­sch und poli­ti­sch kämpf­te er und sein Bru­der sehr kom­pro­miss­los gegen die Dik­ta­tur Por­firio Diaz. Phi­lo­so­phi­sch und poli­ti­sch ori­en­tiert an radi­kal anar­chis­ti­schen Idea­len und den Erfah­run­gen sei­ner indi­ge­nen Vor­fah­ren bei der gemein­schaft­li­chen Bewirt­schaf­tung des Gemein­de­lan­des, mach­te er die For­de­rung „Land und Frei­heit“ (Tier­ra y Liber­tad) popu­lär. Beson­ders Fran­cis­co Vil­la (Pan­cho Vil­la) und Emi­lia­no Zapa­ta grif­fen die For­de­rung Land und Frei­heit auf. Sei­ne Phi­lo­so­phie hat­te gro­ßen Ein­fluss auf die Land­ar­bei­ter. 1904 floh er in die USA und grün­de­te 1906 die Par­t­i­do Libe­ral Mexi­ca­no. Im Exil lern­te er u. a. Emma Gold­man ken­nen. Er ver­brach­te die meis­te Zeit sei­nes Lebens in Gefäng­nis­sen und im Exil und wur­de 1918 in den USA wegen „Behin­de­rung der Kriegs­an­stren­gun­gen“ zu zwan­zig Jah­ren Gefäng­nis ver­ur­teilt. Zu sei­nem Tod gibt es drei ver­schie­de­ne Theo­ri­en. Offi­zi­ell starb er an Herz­ver­sa­gen.

– – –

Libra­do Rivera, der die Lei­che mit eige­nen Augen gese­hen hat, geht davon aus, dass Magón von einem Mit­ge­fan­ge­nen erdros­selt wur­de. Die staats­treue Gewerk­schafts­zei­tung CROM ver­öf­fent­lich­te 1923 einen Bei­trag, nach­dem Magón von einem Gefäng­nis­wär­ter erschla­gen wur­de.

– – –

Magóns Vor­stel­lun­gen von einem liber­tä­ren Sozia­lis­mus

– – –

Magón ent­warf einen auf indi­ge­nen Tra­di­tio­nen beru­hen­den kol­lek­ti­ven Anar­chis­mus, der das Den­ken frü­her Anar­chis­ten mit ein­schloss. Neben Micha­el Baku­n­in und Pier­re-Jose­ph Proud­hon sowie Eli­sée Reclus, Charles Mal­a­to, Erri­co Mal­a­testa, Ansel­mo Loren­zo, Emma Gold­man, Fer­nan­do Tar­ri­da del Már­mol und Max Stir­ner, weist sein Den­ken gro­ße Par­al­le­len zu Peter Kro­pot­kin auf. Flo­res Magón beschäf­tig­te sich eben­so mit den Schrif­ten von Karl Marx und Hen­rik Ibsen.

– – –

Mago­nis­tas Bedeu­tung heu­te

– – –

Neben der zapa­tis­ti­schen Bewe­gung in Chia­pas bezie­hen sich heu­te u. a. der „Indi­ge­ne Volks­rat von Oaxa­ca – Ricar­do Flo­res Magón“ CIPO-RFM und die „Uni­on der Indi­ge­nen Gemein­den der Nord­zo­ne des Isth­mus“ UCIZONI auf das mago­nis­ti­sche Den­ken.

– – –

„Er war einer der Grün­der­vä­ter der »Libe­ra­len Mexi­ka­ni­schen Par­tei« und ent­wi­ckel­te sich zu einem füh­ren­den Theo­re­ti­ker und Pro­pa­gan­dis­ten des kol­lek­ti­ven Anar­chis­mus. Anders als Zapa­ta eig­ne­te sich Magón nicht zur herr­schaft­li­chen Adap­ti­on. Er nahm die Erfah­rungs­welt indi­ge­ner Kol­lek­tiv­struk­tu­ren in sei­ne Vor­stel­lung eines liber­tä­ren Sozia­lis­mus auf. Magón sah sich als Anti­im­pe­ria­list und Inter­na­tio­na­list zugleich, sei­ne Anhän­ger, die Mago­nis­tas präg­ten die Paro­le »Tier­ra y Liber­tad«, die erst spä­ter von der zapa­tis­ti­schen Bewe­gung auf­ge­grif­fen wur­de und bis heu­te das Pro­gramm der meist indi­ge­nen Land­ar­bei­ter auf den Punkt bringt.“ (Wal­ter Han­ser, jun­ge welt)

PDF-Datei: HW_2016_04_S19-19.pdf her­un­ter­la­den (546KB)