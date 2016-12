Namhafte Experten ermahnen EU-Politik

Spar­dik­ta­te a la Grie­chen­land stür­zen Men­schen in Armut und Ver­zweif­lung. So klar das auf der Hand liegt, so unklar bleibt, war­um es so lan­ge dau­ert bis die EU-Poli­tik, allen vor­an die der deut­schen Kanz­le­rin, das bemerkt.

Mitt­ler­wei­le rücken selbst …

Gepos­ted von Huma­ne Wirt­schaft am

Diens­tag, 7. Juli 2015 – Link zum kom­plet­ten Bei­trag