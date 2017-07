Jahresfeier 2017 – Terminhinweis der Redaktion

Jahresfeier der HUMANEN WIRTSCHAFT 2017 vom Freitag, den 22. September 2017 bis Sonntag, den 24. September 2017 - - -

Die Veranstaltung, die jedes Jahr für außergewöhnliche Begegnungen sorgt. - - -

„Geld und Boden in der Transformation“ Begriffe, Geschichten, Bilder - - -

Tagungsgebühr für das gesamte Wochenende inkl. aller Programmpunkte: 32,– € Regionalwährungen & Tauschangebote (Leistungen und Produkte) werden akzeptiert. - - -

Veranstaltungsort und Anmeldungen: Silvio-Gesell-Tagungsstätte - Schanzenweg 86 - 42111 Wuppertal - Tel.: 02053-423766 - Fax: 02053-423799 - E-Mail: info@sgt-wuppertal.de - - -

„Wissenstransformation“, die „digitale Transformation“, „Innovation und Transformation“, „Weisheit und Transformation“, das Schlagwort begleitet und inspiriert die Arbeit unzähliger Einzelpersonen und Einrichtungen. Wissenschaftler und Bürgerinnen versuchen gemeinsam die Grundlagen für gutes Leben zu erarbeiten. Man will herausfinden, wie Lebensqualität von rein materiellem Wachstum und Ressourcenverbrauch entkoppelt werden kann. Dieses Bestreben in Verbindung zu grundlegenden Fragen der Geld- und

Bodenordnung zu stellen, ist sinnvoll und kann einen wichtigen Beitrag für die gemeinsame Aufgabe leisten. - - -

Auf der diesjährigen Jahresfeier wollen wir uns diesem Zusammenwirken widmen und haben eine Vielzahl von Experten und Aktiven eingeladen. Die Veranstaltung ist öffentlich und wir freuen uns auf viele Besuche aus nah und fern. - - -

Freitag, den 22. September: Workshop mit Steffen Henke zu den Grundlagen des Geldsystems und der aktuellen Beleuchtung des Finanzsystems mit seiner Entwicklung beispielsweise der negativen Zinsen.

- - - weitere Termine online...

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)