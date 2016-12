Größte Bank Europas gibt nur noch Taschengeld heraus

HSBC, die “Hong­kong & Shang­hai Ban­king Cor­po­ra­ti­on Hol­dings plc), hat ihren Sitz in Lon­don und ist die größ­te Bank Euro­pas.

Ihre Bilanz­sum­me belief sich 2012 auf rund 2,7 Bil­lio­nen US-Dol­lar (Euro­päi­sche Bil­lio­nen) und sie beschäf­tig­te 270.000 Mit­ar­bei­ter.

Sie gehört laut FSB (“Finan­ci­al Sta­bi­li­ty Board”) zu jenen 28 Groß­ban­ken, die als “sys­te­mi­sch bedeut­sa­me Finanz­in­sti­tu­te” ein­ge­stuft wer­den. 2012 hat der US-Senat die Bank wegen ihrer “durch und durch ver­sau­ten Unter­neh­mens­kul­tur” gerügt. Auf­grund der Vor­wür­fe, Geld­wä­sche für Ter­ro­ris­ten und Dro­gen­händ­ler zu betrei­ben, einig­te sich die Bank mit der US-Staats­an­walt­schaft auf eine Geld­bu­ße von 1,9 Mil­li­ar­den US-Dol­lar.(1) Unter nor­ma­len Umstän­den hät­te die Bank ihre Lizenz ver­lie­ren müs­sen, aber da sie nun mal “too big to fail” ist, wur­de die­ser Schritt nicht vor­ge­nom­men.

Was jetzt bekannt wird, soll­te nicht nur die Kun­den die­ser Groß­bank auf­hor­chen las­sen, son­dern gene­rell zu star­ker Auf­merk­sam­keit hin­sicht­li­ch den Fra­gen zum The­ma Geld und Wäh­rung füh­ren.

Immer häu­fi­ger berich­ten Kun­den der HSBC davon, dass sie von ihrer Bank dar­an gehin­dert wer­den “grö­ße­re” Sum­men von ihren Kon­ten abzu­he­ben. Die Abhe­bung von Beträ­gen zwi­schen 5.000 und 10.000 bri­ti­schen Pfund wur­de ver­wei­gert, weil die Abhe­ben­den angeb­li­ch kei­ne nach­voll­zieh­ba­ren Grün­de für den Ver­wen­dungs­zweck der gewünsch­ten Sum­men ange­ben konn­ten. Ein­zel­ne Kun­den wur­den dazu auf­ge­for­dert, von den Begüns­tig­ten etwai­ger Abhe­bun­gen ein Bestä­ti­gungs­schrei­ben zu erhal­ten.

Wie in einer Art Kuh­han­del muss­ten Bank­kun­den her­aus­fin­den, in wel­cher Höhe sie denn über ihre Gut­ha­ben ver­fü­gen könn­ten. Die BBC (2) berich­tet von Fäl­len, in denen man sich bei 3.000 Pfund “einig­te”.

Es geht um Gut­ha­ben, deren Eigen­tum ein­deu­tig gere­gelt scheint. Sie gehö­ren den Kun­den und nicht der Bank, so dass es wie eine Far­ce klingt, wenn die Bank mit der­lei “neu­en Regeln” sei­ne Kun­den gän­gelt.

In offi­zi­el­len Ver­laut­ba­run­gen begrün­den Ver­ant­wort­li­che von HSBC ihre Vor­ge­hens­wei­se mit ihrer Pflicht, ihre Kun­den zu schüt­zen und dazu bei­zu­tra­gen, dass die Mög­lich­kei­ten von Finanz­be­trü­ge­rei­en mini­miert wür­den.

Dou­glas Cars­well, ein Par­la­ments­mit­glied der Kon­ser­va­ti­ven ist von der­lei Prak­ti­ken alar­miert und kom­men­tiert sie mit dem Hin­weis, dass ihm das vor­kom­me, als behan­del­te die Ban­ken ihre Kun­den wie klei­ne Kin­der, deren Eltern sie sei­en und sich das Recht auf Zutei­lung von Taschen­geld her­aus­neh­men kön­ne.

Was kann oder soll man davon hal­ten, wenn der­lei mäch­ti­ge Ban­ken mit dem ihnen anver­trau­ten Geld auf die­se Wei­se umge­hen?

Ist es nicht aller­höchs­te Zeit, sich zu fra­gen, wie es kom­men konn­te, dass die Fra­gen des Gel­d­es nicht mehr maß­geb­li­ch vom Sou­ve­r­än und sei­nen gewähl­ten Poli­ti­kern und Regie­run­gen gestal­tet wer­den, son­dern sich Macht­ap­pa­ra­te gebil­det haben, die sich einen Teu­fel um die Belan­ge der Gesell­schaft und ihrer Mit­glie­der sche­ren?