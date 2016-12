Griechenland – Lösungsansatz jenseits gegenseitiger Schuldzuweisung

Wer die Grie­chen­land-Vor­schlä­ge des „Semi­n­ar für frei­heit­li­che Ord­nung“ liest, ver­steht bes­ser, war­umdie Euro­län­der und Grie­chen­land in die aus­weg­lo­se Situa­ti­on gera­ten sind, in der nun wie­derpau­sen­los Kon­fe­ren­zen statt­fin­den müs­sen. Es war ein Feh­ler der Euro­län­der, nur auf Struk­tur­re­for­menzu set­zen, die Grie­chen­land zwei­fel­los drin­gend nötig hat. Sie hat­ten aber von Anfang an nurAus­sicht auf erfolg­rei­che Ein­füh­rung und Umset­zung, wenn zuvor sowohl die Über­schul­dung desStaats­haus­halts durch eine gere­gel­te Insol­venz als auch die Arbeits­lo­sig­keit durch geld­po­li­ti­sche Inno­va­tio­nenabge­baut wor­den wären.

Poli­ti­sch scheint es in den aktu­el­len hek­ti­schen Kon­fe­ren­zen wegen anhal­ten­den Ide­en­man­gels nur

noch dar­um zu gehen, wer am Schluss den Schwar­zen Peter für ein Finanz­cha­os in Hän­den hält,

unter dem alle lei­den wer­den. Aber auch die­ses Lei­den löst die Pro­ble­me nicht, die infol­ge unzu­rei­chen­der

Geld­po­li­tik ent­stan­den sind. Das andau­ern­de Lei­den ist der Nähr­bo­den für demo­kra­ti­sche

Fehl­ent­wick­lun­gen in allen Euro­län­dern.

Für über­schul­de­te Staa­ten muss es eine euro­pa­recht­li­ch gere­gel­te Insol­venz geben, damit ihr demo­kra­ti­sches

Sys­tem, des­sen Funk­ti­ons­fä­hig­keit für alle ande­ren Refor­men gebraucht wird, nicht in die

Brü­che geht.

Hin­zu­kom­men muss als wich­tigs­ter Schritt eine geld­po­li­ti­sche Inno­va­ti­on mit dem Ziel eines hohen

Beschäf­ti­gungs­gra­des. Eine ande­re Geld­po­li­tik kann von Kri­sen­staa­ten nicht nur nach einem Aus­tritt

aus dem Euro-Wäh­rungs­ver­bund gemacht wer­den, son­dern auch im Rah­men des Euro mit einer

Par­al­lel­wäh­rung oder einem staat­li­chen Neben­geld, wie das SffO in sei­nem Posi­ti­ons­pa­pier dar­stellt

und Eck­hard Beh­rens noch im Jah­re 2012 in einer Bro­schü­re des Bun­des­ver­ban­des der mit­tel­stän­di­schen

Wirt­schaft zu den Chan­cen von Par­al­lel­wäh­run­gen näher aus­ge­führt hat

(http://www.bvmw.de/der-bvmw/aufgaben-und-ziele/grundsatzprogramm/euro-krise.html).

Nur der Drei­schritt von staat­li­cher Insol­venz, geld­po­li­ti­scher Inno­va­ti­on und Struk­tur­re­for­men kann

Grie­chen­land und Euro­pa aus der Kri­se füh­ren.