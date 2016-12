Der Film „Geld oder Leben“ nähert sich einem bis­lang kaum beach­te­ten Zusam­men­hang – unser welt­weit herr­schen­des Finanz­sys­tem folgt Regeln, die in ihrer letz­ten Kon­se­quenz unser Leben nega­tiv beein­flus­sen: sta­gnie­ren­de Lohn­ent­wick­lung, stei­gen­de Teue­rung der Lebens­grund­la­gen, Umver­tei­lung von Ver­mö­gen zuguns­ten der Besit­zen­den, Infla­ti­on, Defla­ti­on, Mas­sen-Ent­las­sun­gen, Ban­ken­plei­ten, Staats­bank­rot­te, Natur­zer­stö­rung in wach­sen­dem Umfang und Hun­ger­ka­ta­stro­phen.

Der Film macht den Zusam­men­hang von expo­nen­ti­el­ler Zins­dy­na­mik und deren real­wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen klar ohne dabei in die Tie­fe der Wis­sen­schaft ein­drin­gen zu wol­len und geht das The­ma aus der Per­spek­ti­ve des „Unwis­sen­den Nor­mal­bür­ger“ an.

Im Grun­de beschreibt er ein Aha-Erleb­nis, das jeder nach­voll­zie­hen kann:

Wenn bestimm­te Miss­stän­de unse­rer Zeit die direk­te oder indi­rek­te Fol­ge unse­res Geld- und Finanz­sys­tems dar­stel­len und es tat­säch­li­ch bes­se­re Alter­na­ti­ven gibt, dann stellt sich die Fra­ge, war­um die­se in unse­ren Medi­en und in den Lehr­plä­nen unse­rer Uni­ver­si­tä­ten und dar­aus fol­gend, in unse­rem Den­ken und Wirt­schaf­ten, kei­ne Rol­le spie­len. Auch die Poli­tik scheint unwis­send oder schlecht bera­ten zu sein.

Außer­dem stellt der Film bei­spiel­haft eini­ge Alter­na­ti­ven vor:

Regio­nal­wäh­run­gen, Schwund­geld, Tran­si­ti­on-Town, Brak­tea­ten­zeit, das gol­de­ne Mit­tel­al­ter, das Expe­ri­ment von Wörgl

Im Film wird eine Alter­na­ti­ve beson­ders beleuch­tet: „Die Natür­li­che Wirt­schafts­ord­nung durch Frei­land und Frei­geld“. Die­ses grund­le­gen­de Buch Sil­vio Gesells wird in die­sem Jahr ein­hun­dert Jah­re alt.

Das Pro­jekt soll durch eine Art „Crowd­fun­ding“ finan­ziert wer­den, indem man die bis Okto­ber 2016 ent­ste­hen­de DVD im Vor­aus erwer­ben kann. Dafür ste­hen sehr bald hier schon alle Infor­ma­tio­nen und For­mu­la­re zur Ver­fü­gung. Selbst­ver­ständ­li­ch dür­fen Sie auch meh­re­re DVDs bestel­len oder ein­fach eine Spen­de geben, wenn Sie das möch­ten.

Auch die INWO nimmt bereits jetzt ger­ne Spen­den mit dem Be­treff: „NWO-Fil­m“ zur Fi­nan­zie­rung wei­te­rer Dreh- und Schnitt­ar­beit ent­ge­gen.

Im Vor­aus vie­len Dank für Ihre Zuwen­dung und das Inter­es­se.