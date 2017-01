Der Film „Geld oder Leben“ nähert sich einem bislang kaum beachteten Zusammenhang – unser weltweit herrschendes Finanzsystem folgt Regeln, die in ihrer letzten Konsequenz unser Leben negativ beeinflussen: stagnierende Lohnentwicklung, steigende Teuerung der Lebensgrundlagen, Umverteilung von Vermögen zugunsten der Besitzenden, Inflation, Deflation, Massen-Entlassungen, Bankenpleiten, Staatsbankrotte, Naturzerstörung in wachsendem Umfang und Hungerkatastrophen.

Der Film macht den Zusammenhang von exponentieller Zinsdynamik und deren realwirtschaftlichen Auswirkungen klar ohne dabei in die Tiefe der Wissenschaft eindringen zu wollen und geht das Thema aus der Perspektive des „Unwissenden Normalbürger“ an.

Im Grunde beschreibt er ein Aha-Erlebnis, das jeder nachvollziehen kann:

Wenn bestimmte Missstände unserer Zeit die direkte oder indirekte Folge unseres Geld- und Finanzsystems darstellen und es tatsächlich bessere Alternativen gibt, dann stellt sich die Frage, warum diese in unseren Medien und in den Lehrplänen unserer Universitäten und daraus folgend, in unserem Denken und Wirtschaften, keine Rolle spielen. Auch die Politik scheint unwissend oder schlecht beraten zu sein.

Außerdem stellt der Film beispielhaft einige Alternativen vor:

Regionalwährungen, Schwundgeld, Transition-Town, Brakteatenzeit, das goldene Mittelalter, das Experiment von Wörgl

Im Film wird eine Alternative besonders beleuchtet: „Die Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“. Dieses grundlegende Buch Silvio Gesells wird in diesem Jahr einhundert Jahre alt.

