Eine Welt ohne Krieg ist möglich – Ein Kommentar von Wilhelm Schmülling

Eine Welt ohne Krieg ist mög­li­ch – Ein Kom­men­tar von Wil­helm Schmül­ling –

Wer sich nach Frie­den sehnt, berei­te den Krieg vor. Fla­vi­us Vege­ti­us: „Qui desi­de­rat pacem, pra­epa­ret bel­lum.” Seit mehr als 2000 Jah­ren hat die Welt nach die­sem Mot­to gehan­delt. Und was wur­de erreicht? Taci­tus: „Soli­tu­di­nem faci­unt, pacem apel­lant.“ Sie schaf­fen eine Wüs­te und nen­nen das Frie­den.

Nach dem mör­de­ri­schen Zwei­ten Welt­krieg war es klar: „Nie wie­der Krieg“. Die Welt war geret­tet. Wir brauch­ten uns nicht für einen neu­en Krieg vor­zu­be­rei­ten – glaub­ten wir. Für eine andau­ern­de fried­li­che Welt waren die Vor­aus­set­zun­gen gut. Das Wort von Taci­tus wur­de nicht beach­tet, obwohl Euro­pa eine Trüm­mer­wüs­te war. Neu­es Leben blüh­te aus den Rui­nen, die Rüs­tungs­in­dus­trie bot neue Arbeits­plät­ze, Waf­fen wur­den pro­du­ziert – aber durf­ten nicht in Kri­sen­ge­bie­ten ein­ge­setzt wer­den – also nur bei uns in Euro­pa. Doch kei­ner glaub­te, dass in Euro­pa nach den gemach­ten Erfah­run­gen die Kriegs­fu­rie jemals wie­der los­ge­las­sen wür­de. Bos­ni­en riss uns aus den Träu­men. Pazi­fis­mus war out.

Wie­der hat es sich bewahr­hei­tet: Die Mensch­heit hat seit 10.000 Jah­ren den Urwald ver­las­sen, ist sess­haft gewor­den und die Tech­nik beherr­schen gelernt. Jedoch setzt sie wei­ter auf Gewalt, wie im Urwald. Folg­li­ch, so mei­nen Phi­lo­so­phen und Reli­gio­nen, müs­se man den Men­schen von die­sem Hang zur Gewalt abbrin­gen, den Men­schen ändern. Was wie­der­um mit Zwang ein­her­geht. Gulags und KZs waren die Fol­gen.

Was inner­halb von Klös­tern und Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten mög­li­ch ist, nach bestimm­ten Regeln ohne Gewalt zu leben, erreicht man in einer rela­tiv frei­en Gesell­schaft nicht. Dem gewalt­süch­ti­gen Men­schen muss Ersatz gebo­ten wer­den, durch Kriegs­fil­me, Kri­mis und Inter­net­b­ru­ta­li­tä­ten. All das nützt nichts, wenn Poli­ti­ker und Rüs­tungs­ma­na­ger zusam­men einen neu­en Waf­fen­gang vor­be­rei­ten. Schließ­li­ch brau­chen wir Arbeits­plät­ze, denn die her­ge­stell­ten Waf­fen ver­al­ten. Was machen wir, wenn Waf­fen-Park­plät­ze über­füllt sind? Also lie­fern wir sie doch in Kri­sen­ge­bie­te. Das Tabu wur­de gebro­chen: Deutsch­land ist wie­der dabei. Und außer­dem wird in der Rüs­tungs­in­dus­trie eine hohe Ren­di­te gesi­chert, die Sicher­heit der Rüs­tungs­an­wen­der, sprich der Krieg füh­ren­den Men­schen, beschränkt sich auf den siche­ren Tod und laut Taci­tus auf die Wüs­te.

Wie also kann man den Teu­fels­kreis durch­bre­chen? Wenn die Men­schen sich nicht ändern las­sen und Poli­ti­ker nichts aus der Ver­gan­gen­heit ler­nen?

Wer von einem Teu­fels­kreis spricht, deu­tet damit schon auf gesell­schaft­li­che Gege­ben­hei­ten hin, die eine Schuld­zu­wei­sung auf ein­zel­ne Men­schen oder Men­schen­grup­pen ver­bie­ten. Wenn tat­säch­li­ch struk­tu­rel­le Ent­wick­lun­gen ein­ge­setzt haben, die zwang­haft Gewalt zur Fol­ge haben, dann müs­sen sie erkannt und geän­dert wer­den. Unse­re Geld­ord­nung wur­de nicht im Ori­ent und nicht in Rom kon­zi­piert, sie hat sich ent­wi­ckelt, von einem sehr nütz­li­chen Tausch­mit­tel zu einem Mit­tel zur Über­vor­tei­lung und Aus­beu­tung der Arbeit Leis­ten­den. So kann von Leis­tungs­ge­sell­schaft heu­te kei­ne Rede mehr sein. Geld regiert die Welt – und das nur zum Vor­teil der Geld­be­sit­zer. Die Rei­chen füh­ren einen Krieg gegen die Armen, wie zum Beweis ein Mul­ti­mil­li­ar­där in die­sem Heft zitiert wird. „Die Rei­chen wer­den gewin­nen.“ Das kön­nen sie nur, wenn sie Struk­tu­ren vor­fin­den, die ihnen das ermög­li­chen. Ändern wir also die Struk­tu­ren.

Wenn heu­te all­ge­mein erkannt wird, dass mit unse­rem Geld­sys­tem etwas nicht stimmt, dann müs­sen die­se Feh­ler erkannt wer­den. Wer den Frie­den will, muss mit Ände­rung des Geld­sys­tems begin­nen.

Die sich dann ent­wi­ckeln­de „natür­li­che Wirt­schafts­ord­nung ist kei­ne neue Ord­nung, sie ist nicht künst­li­ch zusam­men­ge­stellt. Der Ent­wick­lung der Ord­nung, die die Arbeits­tei­lung zum Aus­gangs­punkt nimmt, sind nur aus den orga­ni­schen Feh­lern unse­res Geld­we­sens und Boden­rechts ent­ste­hen­de Hem­mun­gen aus dem Weg geräumt wor­den. Mehr ist nicht gesche­hen.“

(Sil­vio Gesell, NWO; S. 25)