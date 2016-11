Boden, Res­sour­cen und Atmo­sphä­re sind Mensch­heits­gü­ter! – Was folgt dar­aus?

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung und ein Online-For­mu­lar fin­den Sie unter: https://goo.gl/quXsQ5 – – –

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Tagungs­stät­te: http://silvio-gesell-tagungsstaette.de

Das Pro­gramm: am 29. und 30. Okto­ber 2016 in der Sil­vio-Gesell-Tagungs­stät­te in Wup­per­tal

Sams­tag, 29. Okto­ber 2016

9:15 Uhr Begrü­ßung und Ein­füh­rung in die Tagung – Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude

9:30 Uhr Die Boden­ren­te und ihre Wie­der­ent­de­ckung in der volks­wirt­schaft­li­chen Gesamt­rech­nung – Dr. Nor­bert Olah, Neuss

10:45 Uhr Kaf­fee­pau­se

11:00 Uhr Ansät­ze einer effi­zi­en­ten und gerech­ten Res­sour­cen­nut­zung – Dr. Hen­ning Wilts, Lei­ter des Geschäfts­felds Kreis­lauf­wirt­schaft am Wup­per­tal-Insti­tut für Kli­ma, Umwelt, Ener­gie

12:30 Uhr Gemein­sa­mes Mit­tag­es­sen in der Tagungs­stät­te

14:30 Uhr Öko­lo­gi­sche Steu­er­re­form – eine Tot­ge­burt? – Prof. Dr. Dirk Löhr, Hoch­schu­le Trier, Umwelt-Cam­pus Bir­ken­feld

16:00 Uhr Gemein­sa­me Kaf­fee­pau­se mit Kuchen­bü­fett

16:30 Uhr Öko­lo­gi­sches Grund­ein­kom­men – frei­heit­li­che Umwelt- und Sozi­al­po­li­tik – Dr. Ulrich Schacht­schnei­der, Olden­burg

18:00 Uhr Abend­pau­se

20:00 Uhr War­um eigent­li­ch genug Geld für alle da ist; Buch­vor­stel­lung mit Klez­mer­mu­sik – Ste­fan Mekif­fer, Phi­lo­so­ph, Ber­lin und Wal­de­ck

Sonn­tag, 30. Okto­ber 2016

9:15 Uhr Boden­re­form und Men­schen­bild – Fritz And­res, Semi­n­ar für frei­heit­li­che Ord­nung, Bad Boll

10:15 Uhr Kaf­fee­pau­se

10:45 Uhr Dis­kus­si­on zum Vor­trag und zusam­men­fas­sen­des Rund­ge­spräch

12:30 Uhr Ende der Tagung

PDF-Datei: HW_2016_05_S23-23.pdf her­un­ter­la­den (161KB)