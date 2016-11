– – – 4. Inter­na­tio­na­le Kon­fe­renz über Sozi­al- und Ergän­zungs­wäh­run­gen, Bar­ce­lo­na, 10. Bis 14. Mai 2017

– – – Die HUMANE WIRTSCHAFT ist 2017 bei die­sem inter­na­tio­na­lem Kon­gress ver­tre­ten

– – – Die bis­he­ri­gen Kon­gres­se: 2012 Split, Kroa­ti­en u. a. mit Mar­grit Ken­ne­dy

– – – 2013 Den Haag, Nie­der­lan­de

– – – 2015 Bahia-Sal­va­dor, Bra­si­li­en

– – – 2017 Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en

– – – Beim 2. Inter­na­tio­na­len Kon­gress 2013 in Den Haag stell­te der kata­lo­ni­sche Lan­des­be­auf­trag­te für Wirt­schaft, Jor­di Griera fest, dass alle zen­tra­lis­ti­schen Welt­leit­wäh­run­gen, infol­ge eines über Jahr­zehn­te gelau­fe­nen Umver­tei­lungs­pro­zes­ses in der Liqui­di­täts­fal­le steck­ten.

– – –

Sei­ner Mei­nung nach gäbe es inner­halb des Sys­tems kei­nen Aus­weg mehr. Er pro­gnos­ti­zier­te des­halb für die Zukunft eine not­wen­di­ge Viel­falt alter­na­ti­ver Wäh­run­gen.

– – –

„Die maß­geb­lichs­te Ent­schei­dung in der Wirt­schaft betrifft die opti­ma­le Anpas­sung der Geld­men­ge an die Bedürf­nis­se des Han­dels und der Pro­duk­ti­on. An der Poli­tik liegt es, zu ent­schei­den, wer das macht und für die Gesell­schaft gilt es sicher­zu­stel­len, dass es getan wird.“ (Jor­di Griera)

– – –

Als Mit­glied des „Insti­tu­to de la Mone­da Soci­al“ ( IMS ) sitzt Jor­di Griera im Orga­ni­sa­ti­ons­team der 4. Kon­fe­renz in sei­ner Hei­mat­stadt Bar­ce­lo­na.

– – – Die HUMANE WIRTSCHAFT ist als Medi­en­part­ner aktiv mit von der Par­tie.

Der Kon­gress für sozia­le und kom­ple­men­tä­re Wäh­run­gen fin­det vom Mitt­wo­ch, dem 10. Mai bis Sonn­tag, dem 14. Mai 2017 in Bar­ce­lo­na an der „Uni­ver­si­tat Ober­ta de Cata­lun­ya“ ( UOC ) statt. (http://www.uoc.edu, Cas­tell­de­fels, Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en)

– – –

Das Mot­to die­ser Kon­fe­renz lau­tet:

„Geld, Bewusst­sein und Wer­te für den sozia­len Wan­del“ (Money, Awa­ren­ess and Values for Soci­al Chan­ge)

– – –

Zum 4. Mal tref­fen sich inter­na­tio­na­le Exper­ten, Akti­vis­ten und For­scher zu einer mehr­tä­gi­gen Kon­fe­renz zum The­ma kom­ple­men­tä­re Wäh­run­gen im erwei­ter­ten Sinn.

– – –

Für die Pla­nung und die Durch­füh­rung arbei­tet die Uni­ver­si­tät ( UOC ) mit natio­na­len und inter­na­tio­na­len Part­nern und Orga­ni­sa­tio­nen zusam­men. Dar­un­ter: Rese­ar­ch Asso­cia­ti­on on Mone­ta­ry Inno­va­ti­on and Com­mu­ni­ty and Com­ple­men­ta­ry Cur­ren­cy Sys­tems ( RAMICS ), the Inter­na­tio­nal Jour­nal of Com­mu­ni­ty Cur­ren­cy Rese­ar­ch ( IJCCR ), Cata­lan Soli­da­ri­ty Eco­no­my Net­work ( XES ), Insti­tu­to de la Mone­da Soci­al ( IMS )

– – –

Das Ziel der Kon­fe­renz ist es, über sozia­le und kom­ple­men­tä­re Wäh­run­gen als Instru­men­te nach­zu­den­ken, durch die Men­schen in die Lage ver­setzt wer­den, selbst den gesell­schaft­li­chen Wan­del zuguns­ten einer voll­stän­dig nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung zu för­dern. Selbst­er­mäch­ti­gung, Ver­trau­en, Nähe, Respekt und Wohl­wol­len gehö­ren unter ande­rem zu den ent­schei­den­den Ele­men­ten für die Zukunft sol­cher Initia­ti­ven. Aller­dings – und das gilt für jeg­li­che Art von Ver­hal­ten – ist es erfor­der­li­ch, dass die Ver­hal­tens­wei­sen so in den mensch­li­chen All­tag ein­ge­bun­den wer­den, dass sie auf Dau­er Wir­kung ent­fal­ten.

– – –

Die Bewusst­seins­bil­dung im gesam­ten Pro­zess, genauso wie der Eigen­an­trieb auf Basis per­sön­li­cher Wer­te­vor­stel­lun­gen sind der Schlüs­sel für das Bestehen die­ser Art von Initia­ti­ven.

– – –

Wir müs­sen uns fra­gen, ob die Mit­glie­der der Gemein­schaf­ten, die mit sozia­len und kom­ple­men­tä­ren Wäh­run­gen ope­rie­ren, sich der Moti­va­tio­nen bewusst sind, die sie den Weg beschrei­ten lie­ßen. Auch der Kon­se­quen­zen, die sich dar­aus erga­ben. Geht es um ein oppor­tu­nis­ti­sches Ver­hal­ten? Oder ist es eher ein Ver­hal­ten, das wirk­li­ch für Nach­hal­tig­keit sorgt? Wel­ches ist ursprüng­li­che Beweg­grund? Gibt es eine beherr­schen­de Moti­va­ti­on? Was macht eini­ge Initia­ti­ven dau­er­haf­ter als ande­re? Wel­che Art von Ver­hal­ten wird gepflegt?

– – –

Die­se und ande­re Fra­gen sol­len auf der Grund­la­ge von Dis­kus­sio­nen, Prä­sen­ta­tio­nen, Work­shops, Erfah­run­gen … unter einem mul­ti­dis­zi­pli­nä­ren Stand­punkt ent­we­der aus der eige­nen theo­re­ti­schen Per­spek­ti­ve oder aus der täg­li­chen Pra­xis der Aka­de­mie oder des Akti­vis­mus beant­wor­tet wer­den. Die Fusi­on bei­der Gebie­te kann einen wirk­li­chen Fort­schritt die­ser Art von Gemein­schaf­ten recht­fer­ti­gen. Einen Fort­schritt auf dem Weg zur Umset­zung sozia­ler und kom­ple­men­tä­rer Wäh­rungs­sys­te­me, die über die Zeit nach­hal­tig sind und es wert sind, im Über­fluss vor­han­den zu sein. Sie sol­len die umfas­sen­de Nach­hal­tig­keit des Lebens för­dern auf der Mut­ter Erde.

– – – Des­halb lau­tet der offi­zi­el­le Titel der Kon­fe­renz:

– – – 4. Inter­na­tio­na­le Kon­fe­renz über Sozi­al- und Ergän­zungs­wäh­run­gen:

Geld, Bewusst­sein und Wer­te für den sozia­len Wan­del.

– – – Da die HUMANE WIRTSCHAFT offi­zi­el­ler Medi­en­part­ner der Ver­an­stal­tung ist, wer­den wir an der vier­ten Kon­fe­renz 2017 in Bar­ce­lo­na teil­neh­men und Bei­trä­ge aus dem Umfeld unse­rer Auto­ren, Leser und Akti­ven för­dern.

– – –

Es ist geplant für Inter­es­sen­ten, sowohl die Rei­se, wie auch die Unter­kunft zu orga­ni­sie­ren. Das Zustan­de­kom­men einer sol­chen Pla­nung hängt vom Grad des Inter­es­ses ab.

– – –

Bit­te mel­den Sie sich, falls Sie an der Teil­nah­me inter­es­siert sind. Wir infor­mie­ren Sie über anfal­len­de Kos­ten.

– – –

Die Kon­fe­renz­spra­chen sind Eng­li­sch, Spa­ni­sch und Kata­lan. Im Rah­men unse­rer Arbeit im För­der­ver­ein wol­len wir zwei Teil­neh­me­rin­nen oder Teil­neh­mern die Teil­nah­me­ge­büh­ren, sowie Fahrt und Unter­kunft in Form eines „Sti­pen­di­ums“ bereit­stel­len. Vor­aus­set­zun­gen: Alter bis maxi­mal 29 Jah­re, Inter­es­se auf dem Gebiet der Kom­ple­men­tär­wäh­run­gen zu for­schen und aktiv tätig zu sein.

– – –

Bereit­stel­lung eines schrift­li­chen Erfah­rungs­be­richts zur Ver­an­stal­tung und den eige­nen dies­be­züg­li­chen Zukunfts­pla­nun­gen.

– – –

Wir freu­en uns auf Eure aus­sa­ge­kräf­ti­ge Bewer­bung mit Beschrei­bung zur Per­son sowie zur Moti­va­ti­on. Bit­te Bewer­bun­gen schrift­li­ch ein­rei­chen bei: Redak­ti­on HUMANE WIRTSCHAFT , Andre­as Ban­ge­mann, Schan­zen­weg 86, 42111 Wup­per­tal, redaktion@humane-wirtschaft.de

